Internationale Prognosen gehen derzeit davon aus, dass sich die Lieferproblematik im weiteren Jahresverlauf beruhigt. Die Wachstumsaussichten für die Produktion und den Außenhandel dürften nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die Lieferschwierigkeiten dürften noch bis in den Herbst bleiben, prognostiziert das Wifo. Daher werde die Expansion der Industrie und des Welthandels nur kurzfristig gedämpft. Die Gründe für die Lieferengpässe und -verzögerungen sind vielfältig. Sie sind nur zum Teil auf mangelnde Transportkapazitäten in der Verschiffung aus Asien zurückzuführen. Bei bestimmten Gütergruppen (langlebige Konsumgüter, ICT-Güter und Medizinprodukte) sind die Engpässe vor allem auf die stark anziehende Nachfrage zurückzuführen. Bei Computerchips sind Angebotsprobleme wichtiger Lieferanten und extremes Wetter (Dürre in Taiwan, Stromausfälle in Texas) Schuld. Die Logistikprobleme in der Containerschifffahrt verschärfen die Situation vor allem im Konsumgüterbereich.

Bei den Preisen tragen neben den hohen Frachtraten auch kräftige Preissteigerungen bei wichtigen Rohstoffen wie Kupfer, Holz, Eisen, Stahl oder Mais und Sojabohnen zu höheren Einkaufspreisen bei. Nicht zuletzt habe auch der Rohölpreis nach einem Tiefpunkt im Vorjahr wieder kräftig angezogen. (apa/red)