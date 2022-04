Lieferketten in Turbulenzen: Wie bleiben wir wettbewerbsfähig?

Der Krieg in der Ukraine führt drastisch vor Augen, wie sehr einzelne Wirtschaftsbereiche und damit die Lieferketten unmittelbar – und weitere kurz- bis mittelfristig – betroffen sind. In einer hochgradig vernetzten Wirtschaftswelt mit vielen Einflussfaktoren beschleunigen sich Wechselwirkungen und Auswirkungen oft über Nacht in drastischem Ausmaß.



Die Gefahrenpotentiale, Lieferketten massiv zu treffen, sind vielfältig – mit unbekanntem Ausgang für Betriebe und deren Mitarbeiter. So will der Verein Netzwerk Logistik (VNL) beim Logistik Forum einen Überblick über die Herausforderungen und den Umgang damit in den Lieferketten bieten.



Themen sind wesentliche Materialengpässe und makroökonomische Folgen, die Energieversorgung, insbesondere die Lage am Gas- und Ölmarkt, die CO2-Steuer, die unter den aktuellen Umständen besonders belastend wäre und die geopolitische Einschätzung Russlands und der Ukraine. Auf Basis dieser inhaltlichen Inputs dreht sich die folgende Diskussion um die entscheidende Frage: „Wie bleiben wir wettbewerbsfähig?“



Stefan Fink, Chief Economist KPMG Österreich, spricht über die volkswirtschaftliche Perspektive der Turbulenzen in Lieferketten. Harald Galla, Steuerberater und Partner bei LeitnerLeitner, erklärt die neue österreichische CO2-Steuer. Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck) gibt eine geopolitische Einschätzung Russlands und der Ukraine – eine kurz und mittelfristige Perspektive und Siegfried Kiss, Head of Business Development, RAG Austria AG, spricht über die aktuelle Lage am Öl- und Gasmarkt.



Wie wir wettbewerbsfähig bleiben und was die aktuellen Entwicklungen für SCM und Logistik bedeuten, diskutieren im Anschluss Gerhard Mühlhans (RHI Magnesita), Claes Lindgren (IKEA), Alexander Till (Hafen Hamburg), Niklas Nitsch (Siemens) und Stefan Huemer (Rexel).



Termin: 19. Mai 2022

Ort: Konzernzentrale der Österreichischen Post in 1030 Wien