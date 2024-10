Schon lange gibt es in Österreich Bestrebungen, mehr auf der Schiene, und weniger auf der Straße zu transportieren. Im Frühsommer diesen Jahres hat Sebastian Kummer, der Leiter des Institutes für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien, in einer Studie vorgerechnet, warum sich die ursprünglichen Verlagerungshoffnungen immer mehr als Irrtum herausstellen.



Die Studie zeigte, dass der Marktanteil der Schiene und des Binnenschiffs von 2019 bis 2023 weiter zurückging. Während die Verkehrsleistung auf der Straße stabil blieb bzw. leicht anstieg, verzeichneten Schiene und Binnenschiff deutliche Verluste. Konkret sank der Modal-Split-Anteil der Schiene von 27,7 Prozent im Jahr 2019 auf 26,6 Prozent im Jahr 2023, und der des Binnenschiffs von drei auf 1,6 Prozent.



Der Obmann für die Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich, Alexander Klacska, hat kürzlich im Gespräch mit Dispo ebenfalls die verschiedenen Verkehrsträger in Österreich analysiert und kam zu dem Schluss, dass die Donau als Transportmöglichkeit nur gemeinsam mit der Schiene funktioniere. "Es ist komplex, aber lösbar, wenn der Wille da ist", so Klacska gegenüber Dispo.



Das neue Tool ImTraUm soll hier jedenfalls mehr und schnellere Entscheidungsmöglichkeiten bieten. „Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch sinnvolle Transportentscheidungen zu treffen“, so Projektleiterin Sandra Stein von Fraunhofer Austria. Matthias Prandtstetter vom AIT – Austrian Institute of Technology ergänzt: „Gut informierte Transportentscheidungen tragen wesentlich zu ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit bei. imTraUm hilft dabei, solche Entscheidungen zu treffen, die sowohl der Umwelt als auch der Wirtschaft zugutekommen“, und auch Patrick Kastner von der bitsfabrik ist überzeugt: „Wir haben schon heute die Technologien und das Knowhow, um selbst emissionsintensive Branchen wie das Transportwesen in Umweltfragen dabei zu unterstützen, die optimalen Entscheidungen zu treffen.“

Das Tool ist ab sofort auf der entsprechenden Webseite kostenlos verfügbar.