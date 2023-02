List Technology, ein technischer Berater mit Sitz in der Schweiz, hat PSI Automotive & Industry mit der Implementierung des ERP-Systems PSIpenta beauftragt. Konkret geht es um die Module Multisite, Qualitätsmanagement, Projektstrukturen, Kostenrechnung, Lagerverwaltungssystem sowie Betriebsdatenerfassung.

List Technology legt Wert darauf, dass das System bei wachsenden Stücklisten Flexibilität in der Planungs- und Umsetzungsphase beweist. Außerdem waren eine CAD-Integration und die Abbildung der automatisierten Unternehmensprozesse zwischen List Technology und List Halbich Voraussetzung dafür, dass man sich für das ERP-Standard-System PSIpenta in der Version 9.3 für rund 40 Anwender entschied. Auch die Business-Intelligence-Lösungen Smart Planning and Analytics kommen zum Einsatz.

https://youtu.be/yp1OSUoOFN4

PSI entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und in der Industrie – dazu gehört auch die Logistik. Die aus Standardkomponenten aufgebauten Branchenprodukte werden sowohl im Direktvertrieb als auch über den Multicloud-fähigen PSI App Store vertrieben und können zudem von Kunden und Partnern selbst angepasst werden.