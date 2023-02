Eine neues Heck für den 3-Achs-Plateau Sattelanhänger ist das Ergebnis eines Entwicklungsprojekts, das Schwarzmüller gemeinsam mit dem deutschen Logistikunternehmen Dettendorfer umgesetzt hat. Für den Transport von überlangen Stahl-Längsträgern konstruierte der österreichische Premiumhersteller ein neues Heck. „Die Kooperation zeigt unsere Kompetenz, mit individuellen Kundenanforderungen umzugehen. Daraus entsteht letztendlich ein Plus an Wertschöpfung“, betonte Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig am heutigen Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Lösung für die Johann Dettendorfer Spedition Ferntrans GmbH & Co KG.

Offene Hecktüren bei Plateaufahrzeugen waren die unvermeidbare Folge beim regelmäßigen Transport von 15 Meter langen Stahlträgern, die Dettendorfer durchführt. Dadurch wurde die Gesamtbreite des Fahrzeugs immer wieder überschritten. Um Abhilfe zu schaffen, musste eine neue Konstruktion gefunden werden. Nach dem detaillierten Anforderungsprofil von Dettendorfer entwarf dieEntwicklungsabteilung von Schwarzmüller ein neues Heck.