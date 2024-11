LPR-La Palette Rouge stellt sich neu auf und investiert gezielt, um in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu wachsen und seine Marktdurchdringung zu erhöhen. Zentrale Maßnahmen umfassen dabei eine strategische Umstrukturierung der Organisation und die Verlagerung des deutschen Hauptsitzes nach Köln. Dieser Schritt soll LPR ermöglichen, in einem dynamischen Umfeld näher an den Kernmärkten zu agieren und die Kundenbetreuung zu intensivieren.



Ela Saleh, die als Country Managerin die DACH-Region leitet, sieht in diesen Veränderungen einen klaren Mehrwert für die Kunden in Österreich: „Mit einer gestärkten Organisationsstruktur und einem neuen, schlagkräftigeren Commercial Team wollen wir die Effizienz steigern und die Zufriedenheit unserer Kunden nachhaltig erhöhen. In der DACH-Region gibt es enormes Potenzial, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem Einzelhandel und der FMCG-Branche, die Lösungen für die wachsenden Anforderungen in der Logistik suchen.“



Parallel zu den strukturellen Anpassungen verfolgt LPR das Ziel, durch verbesserte Logistikketten die CO₂-Belastung zu reduzieren und nachhaltigere Lösungen für Unternehmen anzubieten. Dabei wird eine Kooperation mit der Euro Pool Group vorangetrieben, die auf die Förderung einer Kreislaufwirtschaft ausgerichtet ist. Österreichische Unternehmen sollen von der verbesserten Effizienz und den nachhaltigen Lösungen profitieren, die LPR durch die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region bereitstellt.



Das Pooling-System von LPR und der Euro Pool Group bringe dabei klare ökologische Vorteile, wie das Unternehmen betont: Mehrwegbehälter und Paletten minimieren im Vergleich zu Einwegprodukten wie Pappkartons und weißen Tauschpaletten den CO₂-Fußabdruck. Durch Wiederverwendung und eine längere Lebensdauer leisten die Paletten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der ökologischen Auswirkungen in der Logistikkette, wie der Nachhaltigkeitsbericht 2023 der Euro Pool Group zeigt.



Jean-Luc Guénard, Managing Director der LPR-Division, betont die Bedeutung der Maßnahmen für die strategische Ausrichtung: „Unser kontinuierliches Engagement für Qualität, Kundenzufriedenheit und Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, dass wir unsere Kunden in der DACH-Region noch besser unterstützen können. Die Umstrukturierungen und die neuen Investitionen schaffen die Basis, um innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten, die exakt auf die Bedürfnisse unserer Partner abgestimmt sind.“