Drei Wochen nach der Ankündigung einer Vereinbarung über die Beschaffung von E-Methanol in Europa investiert A.P. Moller - Maersk in Wastefuel, ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, das sich auf die Umwandlung von Abfall in nachhaltigen Flugkraftstoff, grünes Biomethanol und erneuerbares Erdgas konzentriert.

Wastefuel entwickelt auch Projekte in Asien und Nord- und Südamerika, darunter eine Bioraffinerie in Manila, Philippinen, zur Herstellung kohlenstoffarmer Kraftstoffe. Mit der Investition tritt Morten Bo Christiansen, Vizepräsident und Leiter der Dekarbonisierung bei A.P. Moller - Maersk, in den Vorstand von Wastefuel ein.