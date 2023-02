Visible SCM ermöglicht es E-Commerce-Unternehmen, kosteneffizient zu versenden und schnell zu liefern. Visible SCM nutzt ein geografisches Netzwerk, das die Erfüllungszentren näher an den Kunden heranbringt, mit geringeren Entfernungen und schnellerer Lieferung. Durch die Übernahme können Kunden von Maersk das E-Commerce-Netzwerk von Visible SCM nutzen, um Waren an 75 Prozent der US-Bevölkerung innerhalb von 24 Stunden zu liefern und 95 Prozent der US-Bevölkerung innerhalb eines zweitägigen Lieferfensters zu erreichen.

Visible SCM betreibt neun Fulfillment-Zentren in den USA und ergänzt damit die Lagerpräsenz von Maersk in Nordamerika. Visible SCM wickelt 200.000 Bestellungen pro Tag ab und ermöglicht 200 Millionen Pakete pro Jahr mit einer Auftragsgenauigkeit von 99,8 Prozent. Dieses landesweite Netzwerk von E-Commerce-Fulfillment-Zentren mit mehreren Kunden in Kombination mit dem dezentralen Auftragsverwaltungssystem ermöglicht es den Kunden von Visible SCM, eine Netzwerklösung zu nutzen, anstatt sich auf eine Fulfillment-Option an einem einzigen Standort zu verlassen.