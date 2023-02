Las Vegas, die „Stadt der Lichter“. In ihrem Glanz sollte vom 31. Januar bis 2. Februar auch die weltweite Logistikindustrie strahlen. So zumindest der Wunsch der Veranstalter des „Manifest Vegas 2023“. Im Caesers Forum „war die Qualität der Besucher außerordentlich hoch“, stellte André Käber fest. Er lobte den „Mix des Programms zwischen interessanten und abwechslungsreichen Vorträgen und einer Ausstellungsfläche mit sehr vielen spannenden Produkten und Themen“.



Der Supply Chain-Experte hob besonders den Innovationsgrad der Messe hervor: „In drei Tagen hatten wir viele inspirierende Gespräche mit hochmotivierten Branchenkennern. So konnten wir auch unsere eigene Strategie im Vergleich mit dem internationalen und speziell mit dem US-Markt reflektieren. Der Austausch sowie die Vorträge waren voll auf den Wissenstransfer und zukünftige Technologien ausgerichtet, was mir besonders gefallen hat.“