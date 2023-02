Im Schienengüterverkehr bei der HVLE wird für jeden Lokführer für jede Schicht ein Dienstauftrag erstellt. Darin sind alle Plan-Zeiten und Tätigkeiten für die jeweilige Schicht enthalten. Die Lokführer selbst ergänzen schließlich die Ist-Zeiten und auch eventuelle Abweichungen im Schichtablauf. Diese kämen im Güterverkehr häufig vor, so HVLE-Projektleiter Fabian Wirth. Der gesamte Prozess sei mit sehr hohem manuellem Aufwand verbunden.



Das deutsche Eisenbahn-Unternehmen suchte schließlich nach einer „bahnfesten“ Lösung, sie sollte also für den Alltag im Eisenbahnbetrieb tauglich sein, wie Projektleiter Wirth erklärt: „Auf der Seite der Personalplanung sollte die Software in der Lage sein, den Prozess der HVLE vollständig abzubilden und mit der bestehenden Dispositions- und Abrechnungssoftware über Schnittstellen zu kommunizieren. Eine Konsistenz der Daten hatte von Anfang an eine hohe Priorität, - mögliche manuelle Doppelerfassungen galt es auszuschließen.“



Für eine App bedeute dies insbesondere intuitive Bedienbarkeit sowie hohe Funktionalität im Offlinemodus, da auf abgelegenen Strecken, in Werken oder Ladestellen, wie etwa Steinbrüchen häufig kein Mobilfunkempfang zur Verfügung stehe.



Hier kam das Start-up Menlo79 zum Zug: Das junge Unternehmen verfügt über Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung im Eisenbahn-Sektor und hat sich zum Ziel gesetzt, die Schiene zu digitalisieren. Konkret will Menlo79 mit der Softwarelösung Wilson die Disposition von operativem Personal wie Lokführer, Wagenmeister oder Instandhalter optimieren.