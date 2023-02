Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und Lamborghini bringen ein neues Transportkonzept auf Schiene. Dabei werden URUS-Karosserien von Lamborghini vom VW-Werk im deutschen Zwickau zum Lamborghini-Stammwerk in Sant'Agata Bolognese in Norditalien transportiert. Mit einer Transitzeit von nur 48 Stunden soll es sich dabei um den schnellsten, effizientesten und umweltfreundlichsten Transport von Zwickau nach Modena handeln. Sogar mit zwei Grenzüberschreitungen ist die RCG in der Lage, die Transitzeit zu reduzieren und ermöglicht eine Tür-zu-Tür, Just-In-Time und Just-In-Sequence Bahnlogistik.

Tatsächlich wird der Straßentransport vollständig durch die Schiene ersetzt. Der wöchentliche Transport führt zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen bei Lamborghini um 85 Prozent, von 2.234 auf 331 Tonnen und damit zu einer jährlichen Einsparung von ca. 1.903 Tonnen Kohlendioxid. All dies bei einer garantierten Transitzeit von 48 Stunden. Unter dem Nachhaltigkeitsaspekt wird der einzige Transport auf der Straße mit Gas-Lkw stattfinden, und zwar auf dem Weg von Modena zum Standort Sant'Agata Bolognese, der etwa 21 km der insgesamt 1.000 km langen Strecke ausmacht.