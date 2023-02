Der deutsche Lebensmittellogistiker will mit zwei Transaktionen seine Kernmärkte stärken und Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung neuer Geschäftsfelder ausloten: Die Nagel Group übernimmt die B+S Gruppe, einen Logistikdienstleister mit Expertise in den Bereichen Kontraktlogistik und E-Commerce-Logistik.

Gleichzeitig verkauft der Logistiker mit der Langdon Gruppe sein UK-Geschäft. Die Transaktionen seien Teil einer groß angelegten Investitionsstrategie in die Kernmärkte in Europa, mit der das Standortnetzwerk und die IT-Infrastruktur modernisiert und erweitert werden. Der Erwerb der B+S Gruppe sei ein erster Schritt, um das eigene Geschäftsmodell zu diversifizieren, so die Nagel Group in einer Aussendung.

„Wir investieren gemäß unserer Strategie, um in unseren Kernmärkten in Europa zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Mit der Akquisition der B+S Logistik ist es uns gelungen, einen uns ergänzenden und bereichernden Logistiker zum Teil der Nagel-Group zu machen. Die Expertise wird hilfreich sein bei unserer Entwicklung eigener Lösungen im Food-Bereich, denn für unsere Lebensmittelkunden sind Themen wie Quick Commerce und Omnichannellösungen für ihre Endkunden stark nachgefragt“, sagt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group.

Die B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 92 Millionen Euro. An zwölf Standorten in Deutschland sind 1050 Mitarbeiter für B+S Logistik auf 400.000 Quadratmetern Logistikfläche tätig. Besondere Kompetenz hat B+S Logistik in den Bereichen E-Commerce und Kontraktlogistik, sie ist zudem in der Pharmalogistik aktiv.

Die Transaktion soll bis zum 1. Januar 2022 vollzogen werden, ebenso wie der Verkauf der Langdon Group Ltd. an die Stef Gruppe – vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.