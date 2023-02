Im Fokus stehen zu Beginn die Transporte auf der Straße, hierzu ist die Plattform bereits fertig und kann ab sofort genutzt werden. „In Kürze werden wir auch den Wasser-Transporte berechnen können“, erzählt Armin Neises, „danach entwickeln wir die Lösungen für Luftfracht und den Schienenverkehr.“

Der Start von Waves (das Akronym steht übrigens für „Worldwide Added Values for Environment and Sustainability“) erfolgte im deutschsprachigen Raum. In Kürze wird die Lösung auch ins Französische und Englische übersetzt, um die Märkte Benelux und Frankreich angehen zu können. „Konzerne und Spediteure arbeiten heute bereits in höchstem Maße international, das werden wir abbilden können“, sagt Neises.