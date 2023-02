Fertigung in der Losgröße 1, ein besonders vielfältiges Produktspektrum, kurze Auftragsdurchlaufzeiten sowie eine Omnichannel-Distribution – viele Unternehmen in Industrie und Handel stehen diesen Herausforderungen gegenüber und suchen die optimale Logistiklösung für die teils gegenläufigen Parameter. Darüber hinaus stellen Unternehmen hohe Anforderungen an das in Frage kommende Logistiksystem: Wichtig sind niedrige Stellplatzkosten und eine hohe Warenverfügbarkeit sowie eine schnelle und reibungslose Installation der betreffenden Logistikanlage.