Durch die Möglichkeit, doppelstöckig zu beladen, ist die Spedition in der Verladung flexibler und die Ladungssicherung vereinfachter als zuvor. Eine innovative Durchladeeinrichtung sorgt zudem dafür, dass der Hänger des Gigaliners nicht getrennt und rangiert werden muss, was laut Reuther die Rampensituation und die dort benötigte Zeit deutlich optimiere: „Auf den Arbeitstag eines Fahrers umgerechnet summiert sich das auf bis zu 30 Minuten.“ Abdecken wird Güttler mit dem neuen Lang-Lkw den Verkehr zwischen dem Firmensitz in Hof (Saale) und dem Hub der Stückgut-Kooperation Online Systemlogistik.