Werner Dettenthaler (54) hat bei Gebrüder Weiss mit 1. Juli 2021 die Regionalleitung Deutschland im Bereich Landverkehr übernommen. „Mit Werner Dettenthaler haben wir einen Fachmann für das Transport- und Logistikgeschäft an Bord geholt, der uns bei der Umsetzung unserer Wachstumsziele in Deutschland mit seinem hervorragenden Branchen-Know-how unterstützen wird“, so Jürgen Bauer, Mitglied der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss. Er folgt auf dieser Position dem langjährigen Gebrüder Weiss Manager Anton Hagg, der vergangenes Jahr verstorben ist. Für seine Aufgaben bringt der gebürtige Franke eine mehr als 30-jährige Berufserfahrung in leitenden Positionen bei namhaften Transportunternehmen mit. Zuletzt war Werner Dettenthaler in der Geschäftsleitung einer international agierenden Gruppe tätig.

Gebrüder Weiss verfügt in Süddeutschland über ein dichtes Netz eigener Landverkehrs-Standorte – von Esslingen, Aldingen, Lindau, Memmingen, Nürnberg bis Passau. Neben Sammelgut- und Direktverkehren per Lkw organisiert der Dienstleister Bahntransporte und entwickelt für seine Kunden individuelle Logistiklösungen. Dafür stehen rund 100.000 Quadratmeter Lager- und Umschlagsfläche zur Verfügung. Insgesamt beschäftigt Gebrüder Weiss im Landverkehr 740 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland.