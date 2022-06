Nomagic wird Partner von Reesink Logistic Solutions

„In Zusammenarbeit mit Nomagic können wir unseren Kunden längere Betriebszeiten für ihre AutoStore-Systeme sowie mehr Flexibilität bei Kommissionierung und Wareneingang bieten. Das bringt die Lagerautomatisierungssysteme näher zusammen, beschleunigt die logistischen Prozesse und reduziert letztlich die Kapitalbindung der Lagernutzer in ihrem Produktportfolio“, erklärt Gert Bossink, Vice President von Royal Reesink und Division Director von Reesink Logistic Solutions.



„Die Partnerschaft mit Reesink Logistic Solutions ist ein weiterer Meilenstein für Nomagic, der den Weg zu vielen potenziellen Kunden und Projekten in Europa öffnen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit RLS bei integrierten Automatisierungsprojekten, um die Autonomie und Leistungsfähigkeit unserer Lösungen und Technologien in der DACH-Region und den Benelux-Ländern zu demonstrieren“, betont Nomagic-CEO Kacper Nowicki.

Die Zusammenarbeit zwischen Nomagic und RLS – vertreten durch die deutsche AM Logistic Solutions – hat sich bereits vor der Vertragsunterzeichnung bewährt: Gemeinsam gewannen die beiden Partner die Ausschreibung für ein automatisches AutoStore-Lager bei einem Kontraktlogistiker. AM Logistic Solutions und Nomagic konnten sich gegen die größten Wettbewerber in Deutschland durchsetzen.

Nomagic ist ein technologisch führender Anbieter von intelligenten Roboterlösungen für Pick-and-Place. Ihre selbstlernenden Algorithmen und Fernüberwachungssysteme ermöglichen es den Lösungen, mit hoher Autonomie zu arbeiten und die durch Bediener erforderlichen Eingriffe vor Ort zu begrenzen. Dadurch amortisieren sich die Systeme von Nomagic in weniger als zwei Jahren.Das Lösungsportfolio umfasst „Nomagic justPick“ für die Kommissionierung aus AutoStore- und Shuttle-Systemen und „Nomagic justInduct“ für das Einschleusen von Artikeln in Verpackungsmaschinen oder Taschensortierer. Die mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Maschinen können eine große Vielfalt an Artikeln erkennen und aufnehmen. Das Spektrum reicht von kleinen Schachteln und Blisterverpackungen bis hin zu Kartons, Plastikflaschen oder Textilien in Beuteln. Alle Lösungen basieren auf ausgereiften und bewährten Roboterarmen von ABB und Universal Robots.

Die Projektzeit von der ersten Planung bis zur Installation beläuft sich auf etwa sechs Monate. Die anschließende Kosteneinsparung beträgt 50 bis 75 Prozent. Eine Integration in bestehende Lagerverwaltungssysteme über Schnittstellen ist nicht erforderlich.

Das 2017 gegründete Unternehmen mit Sitz in Warschau beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeitende. Zu den Kunden gehören neben dem Schweizer Handelsunternehmen Brack.ch auch die französische E-Commerce-Plattform Cdiscount.

Reesink Logistic Solutions ist ein führender Anbieter von automatisierter Lagerlogistik. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Automatisierung, Regalbau und Softwareanpassung liefert die RLS-Unternehmensgruppe modernste integrierte Automatisierungslösungen.

RLS gehört zu den führenden AutoStore-Integratoren in Westeuropa und hat bereits mehr als 100 AutoStore-Systeme installiert. Im Jahr 2021 hat sich der Schwerpunkt des Wachstums von RLS nach Mittel- und Osteuropa verlagert mit neuen Niederlassungen in Österreich und Polen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung und Planung bis zum Betrieb aller angebotenen Lagerlösungen – ob neu oder modernisiert.