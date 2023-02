Die RCG setzt dabei insbesondere auf zukunftsfähige Wagenkonzepte, die den Logistikbedarf von Kunden- und Branchenlösungen optimal abdecken. Hierbei gilt vor allem der gemeinsam mit der voestalpine entwickelte TransANT als neuer Maßstab in der Bahnlogistik hinsichtlich Flexibilität und Modularität. Der innovative und modulare Plattformwagen besticht nicht nur mit seiner Leichtbauweise, sondern auch durch modulare Aufbauten in diversen, branchenspezifischen Ausführungen. Derzeit wurde für die Serienfertigung der M&A Prozess zur Suche eines strategischen Partners gestartet, um den Aufbau der Fertigungskapazitäten umzusetzen. Zielsetzung der TransANT GmbH ist es mit attraktiven und innovativen Güterwagenlösungen einen maßgeblichen Beitrag zu leisten, um die gestiegene Nachfrage von 12.000 bis 14.000 Wagen am europäischen Wagenmarkt zu bedienen.