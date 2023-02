Case Study : ONK stattet Reifengroßhändler Gundlach aus

Einen zweistelligen Millionenbetrag hat die Reifen Gundlach GmbH in ihren Standort in Daufenbach investiert und ihn so um ein modernes Logistikzentrum sowie eine neue Halle samt Montagestraße für die automatisierte Komplettradmontage erweitert. ONK hat für die Kennzeichnung gesorgt.