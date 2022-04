Post: Sonja Aboulez übernimmt Leitung Paket Österreich

In ihrer Laufbahn durchlief Sonja Aboulez verschiedene internationale Karrierestationen in diversen Ländern und konnte insbesondere in den Bereichen Sales Leadership sowie Business Transformation & Ecosystem Development ihre fundierte Expertise anwenden. Zuletzt war Sonja Aboulez bei Zalando als Vice President Partner Sales & Services in Deutschland tätig und gründete in dieser Funktion eine neue erfolgreiche Geschäftseinheit mit Fokus auf Business Development, B2B Marketing, Akquise von Brands und Retailern, Aufbau eines B2B Service Provider Ecosystem und eCommerce Sales & Consulting für Bestandsaccounts.

