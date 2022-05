Post verleiht wieder CO2-Zertifikate an Großkunden

Die Österreichische Post stellt schon seit 2011 alle Sendungen CO2-neutral zu. Das erreicht die Post durch die Reduktion von Emissionen, der Erzeugung und den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, den Ausbau der E-Flotte sowie durch die Förderung von konkreten Klimaschutzprojekten. Die Berechnung und Kompensation der CO2-Emissionen werden jährlich durch den TÜV Austria überprüft und die CO2-neutrale Zustellung bestätigt. Anschließend übergibt die Post die „CO2-NEUTRAL ZUGESTELLT“-Zertifikate an ihre GeschäftskundInnen.



Der Transport ist für das Logistikunternehmen der größte Hebel zur Reduktion von CO2-Emissionen. Die ZustellerInnen stellen jährlich rund 4,7 Milliarden Sendungen an knapp 4,8 Millionen Haushalte und Unternehmen zu. Auf ihren Zustellwegen legen sie jährlich rund 115 Millionen Kilometer zurück und umrunden damit 2.900-mal den Äquator. Vor diesem Hintergrund arbeitet die Post trotz steigender Paketmengen intensiv daran, ihre Transporte und die dafür benötigte Energie so umweltverträglich wie möglich zu gestalten.



Alle CO2-Emissionen, die derzeit noch nicht vermeidbar sind, werden durch die Stilllegung von CO2-Zertifikaten aus anerkannten nationalen und internationalen Klimaschutzprojekten kompensiert.



Nach einer COVID-19-bedingten Pause von zwei Jahren fand die Verleihung heuer erstmals wieder als Präsenzveranstaltung im Weltmuseum am Wiener Heldenplatz im Beisein von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler statt. Gastgeber war der Vorstand der Österreichischen Post, vertreten durch DWalter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, und Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik. Im Zuge der Veranstaltung fanden Keynotes durch Experten zum Thema Nachhaltigkeit statt.