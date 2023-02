Die Aufwände von Personal und Wege haben sich stark reduziert, während sich die Kommissionierleistung steigern konnte. Systemgeführte Lagerung und Transport von chargengeführten Materialien führte zu effizienterem Arbeiten. Die hohe Flexibilität des Systems ermöglicht es Amann Girrbach, die Betriebsanlage jederzeit beliebig zu er- weitern. Intensive Aufarbeitung und Verschlankung der Prozesse im Vorfeld der Projektrealisierung unter Einbeziehung des Servus Teams im Zuge von Workshops führte zu einem gelungenen Ergebnis mit einem zufriedenen Kunden.

"Durch das Servus System sind wir auch in der Zukunft für alle Aufgaben gerüstet. Wir können das AKL jederzeit problemlos erweitern und an das bestehende System anschließen. Ebenso können neue Produktionsbereiche einfach und im laufenden Betrieb angebunden werden“, so Sascha Riedmann, Leiter Logistik bei Amann Girrbach.