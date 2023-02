Die weltgrößte Containerreederei Maersk hat ihre Prognosen für 2021 dank einer anziehenden Nachfrage und höherer Frachtraten angehoben. Der Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei von bisher 8,5 bis 10,5 Milliarden Dollar auf 13 bis 15 Milliarden Dollar (10,8 bis 12,4 Milliarden Euro) revidiert worden, teilte die dänische Firma mit. Das bereinigte Ebit dürfte sich im Gesamtjahr nun auf 9 bis 11 Milliarden Dollar belaufen, nach bisher anvisierten 4,3 bis 6,3 Milliarden Dollar.

Die anhaltend starke Nachfrage nach Containerschiffen und Gütern wie Möbeln, Sportgeräten und Baumarktartikeln in der Coronapandemie stimme Maersk optimistisch: Der Schifffahrtskonzern rechnet derzeit mit einem globalen Nachfragewachstum von fünf bis sieben Prozent. Dies sei vor allem auf die steigenden Exportvolumina aus China in die USA zurückzuführen. Demzufolge erzielte Maersk im ersten Quartal einen Umsatz von 12,4 Milliarden Dollar. Die endgültigen Zahlen für das Auftaktquartal sollen am 5. Mai veröffentlicht werden. (apa/red)