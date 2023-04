Der Onlinehandel wächst unaufhaltsam und mit ihm die Flut an Rücksendungen, die Händ-ler und Logistikdienstleister zu bewältigen haben. Eine Studie der Uni Bamberg bestätigt, dass sich die Retourenmenge auf dem deutschen Gesamtmarkt 2021 auf über 500 Millionen Rücksendungen belief – das betrifft fast jedes vierte Paket. Der Retouren-Tsunamie hat viele Ursachen. Historische, weil die Versender mit unkomplizierten und kostenlosen Retouren Kunden in ihre Online-Shops lock(t)en, technisch-organisatorische, und auch eine gesellschaftliche: die Retourenkultur – eine nationale Passion, wie in Studien nachgewiesen wurde.



Die technischen Ursachen, das ist die gute Nachricht, sind praktisch aus dem Weg geräumt. Händler und Automatisierer haben ihre Hausaufgaben gemacht. Dank Robotik- und Assistenzsystemen sind Picking-Qualitäten von 99+% fast Standard, End-2-End-Digitalisierung und Automatisierungslösungen verknüpfen Produktion, Lager und Transport zu einer Kette, an deren Ende ein zufriedener Kunde steht. Dieser erhält im Idealfall das bestellte Produkt in einer angemessenen Zeit und intakter Verpackung. Die immer ausgereifteren Kontroll- und Qualitätssicherungsmaßnahmen der Versender und auch der Transporteure tun ihr Übriges. Was einfach klingt, wird durch steigende Anforderungen zwar immer komplexer (Same-day-delivery, kundenindividuellere Produkte usw.), bleibt aber mit einem leistungsstarken, integrierten WMS, das auch über die Grenzen des Lagers hinausreicht, beherrschbar.



Allerdings ist das bestellte Produkt nicht immer das richtige. Auch das ist vermeidbar. An Missverständnissen soll es nicht liegen, deswegen investiert der Handel z.B. schon lange in bessere Produktbeschreibungen mit aufwändigeren Fotos und transparenten Bewertungen. Denn natürlich liegt es im Eigeninteresse der Unternehmen, die Kundenerwartung bestmöglich zu treffen. What you see is what you get – was für die IT gilt, passt auch für den Shop. Alles in bester Ordnung, also? Die Zahlen sprechen eine andere Sprache.