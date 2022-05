Gefahren erkennen und vermeiden



Der Leitfaden befasst sich mit einem der gefährlichsten Arbeitsbereiche von Produktions- und Logistikimmobilien und wirft einen detaillierten Blick auf die größten Sicherheitsrisiken und Gefahren, die in und um die Laderampe herum bestehen. Er untersucht die Gefahren, die von Fahrzeugen und Gabelstaplern ausgehen, bis hin zu den Risiken, die mit schlechter Kommunikation verbunden sind und wie diese Gefahren durch einen ganzheitlichen, lösungsorientierten Sicherheitsansatz verhindert werden können.



Die Logistikwelt von morgen und übermorgen



Darüber hinaus werden die Zukunft der Logistikbranche und die neuesten Trends hin zu einer verstärkten Automatisierung, intelligenten Geräten und Technologien sowie der fortschreitende Wandel hin zu einer vollständig digitalen Zukunft untersucht. In diesem Zusammenhang beleuchtet der Leitfaden zudem, wie sich diese Fortschritte positiv auf die Branche auswirken können.



Eine Orientierungshilfe von Profis für Profis



Thorsten Mauritz, Marketing-Manager EU bei Rite-Hite, sagt, dass die Sicherheit an und um die Verladestelle nicht beeinträchtigt werden darf: "Alle Führungskräfte in der Logistikbranche müssen versuchen, ein Gleichgewicht zwischen der Steigerung der Effizienz in ihren betrieblichen Logistik-Prozessen sowie der kompromisslosen Verbesserung der Arbeitssicherheit zu finden. Dafür bedarf es Anbieter von Verladetechnik und Sicherheitsprodukten, die in der Lage sind, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, bei dem eine umfassende Gesamtlösung für den Kunden betrachtet wird.“



Geballte Innovationskraft für den Schutz von Gesundheit und Leben



Mit einer Expertise von fast 60 Jahren und hunderten Patenten gehört Rite-Hite international zu den Pionieren, wenn es um die Entwicklung von Produkten und Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit an Verladestellen geht. Thorsten Mauritz: „Unsere Fachleute bewerten jeden gefährlichen Bereich vor, an und hinter der Verladestelle und entwickeln robuste und praktische Sicherheitslösungen, die es den Menschen ermöglichen mit einem Höchstmaß an Schutz und Produktivität zu arbeiten. Von der Einfahrt zur Verladestelle bis zur Lagerhallendecke – Wir haben jeden Winkel im Blick.“

Laden Sie hier den Leitfaden zum Thema Sicherheit an der Verladestelle herunter.