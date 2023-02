Apologistics hat zusätzlich zu seinem bestehenden Logistikstandort in Leipzig laut eigenen Angaben Europas modernstes, vollautomatisiertes Logistikzentrum für Online-Apotheken in Duiven in den Niederlanden in Betrieb genommen. Klinkhammer liefert, integriert und digitalisiert den kompletten Materialfluss aus dem 20.000 Quadratmeter großem Automatiklager, von Kommissionier-Robotertechnik bis zum automatischen Versand.

Apologistics unterstützt seine Versandapotheken mit mehr als 100.000 Produkten, von der Warenlagerung und -bereitstellung über die Kommissionierung bis hin zur »same-day«-Belieferung der Kunden. Die Besonderheit des neuen Logistikzentrums ist die automatische Kommissionierung von Apothekenartikeln per Roboter-Piece-Picking. Durch die hohe Lagerkapazität und vollautomatisierten Technik soll jede Bestellung unter den pharmazeutischen Sicherheitsansprüchen am gleichen Tag versandt werden. Dabei ist die strategische Lage des Logistikzentrums in Duiven in der Nähe des größten DHL-Paketzentrums in Europa ein zusätzlicher Vorteil.