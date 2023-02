Gegründet 1961 als August Huber Transporte, war das Unternehmen im Baustellenverkehr tätig. Unter der Leitung von Sohn Peter hat sich das Transportunternehmen auf den speditiven Güterverkehr in Österreich und der Schweiz spezialisiert.

Zollabwicklungen, das „WaschCenter“ für Großfahrzeuge wie LKW, Transporter, Wohnmobile/wagen sowie eine Tankstelle für Geschäftskunden gehören heute ebenso zum Tätigkeitsbereich. Nun übernimmt zum 60-Jahr-Jubiläum übernimmt Sabrina Huber als geschäftsführende Gesellschafterin den Betrieb von ihrem Vater Peter Huber, ab 1. Oktober firmiert das Unternehmen unter „Huber Transporte GmbH + Co KG“.

Sabrina Huber ist seit über zehn Jahren im Familienbetrieb tätig und übernahm vor drei Jahren die kaufmännische Leitung. Die Geschäftsfelder Transport, Zoll, Waschen und Tanken bleiben nach der Übergabe und Umfirmierung unverändert bestehen. Das Unternehmen ist dabei aber auf Mitarbeitersuche - derzeit etwa LKW-Fahrer.

"Ich werde mich in den nächsten Jahren auch weiterhin den großen Themen, die unsere Branche beschäftigen, widmen. Dazu gehört sicher die Digitalisierung, etwa mit dem digitalen LKW und den vielen neuen Möglichkeiten der digitalen Zollabwicklung. Es geht aber auch um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen und wir prüfen schon jetzt laufend, welche Möglichkeiten sich für uns als Unternehmen anbieten, beziehungsweise umsetzbar sind. Ich werde das auch in Zukunft weiterverfolgen, sodass wir bei diesen Themen vorne mit dabei sind“, so Sabrina Huber. Der Innovationswille bezieht sich nicht nur auf den Fuhrpark, sondern auch darauf, welche neuen umweltfreundlichen Entwicklungen sich hinsichtlich des Gebäudes und des „WaschCenters“ ergeben.