Während sich die Corona-Pandemie wie in vielen anderen Lebensbereichen auch teils massiv auf die Wirtschaft auswirkt, wurde der LiftMaster seit seiner Markteinführung zu Jahresbeginn 2020 überaus erfolgreich verkauft – und das bereits in den sechs Ländern Österreich, Deutschland, Tschechien, Dänemark, Ungarn und den Niederlanden. Die Lösung bewährt sich als Hilfsmittel in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen, von der klassischen Industrie über Chemie und Lebensmittelherstellung bis hin zur Wartung von Zügen.