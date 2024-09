Aktuelle Zahlen gehen davon aus, dass sich die Kupfernachfrage bis 2035 verdoppeln wird - angetrieben durch die Elektrifizierung und die saubere Energiewende. Diese Nachfrage mit dem Übergang zu nachhaltigeren Praktiken in Einklang zu bringen, ist eine der größten Herausforderungen für die Bergbauindustrie, die für bis zu sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist und deren Scope-3-Emissionen 75 bis 95 Prozent der gesamten Kohlenstoffemissionen ausmachen.



Schneider Electric stellt derzeit seine Lieferkette um, indem es Rohstoffe direkt von Glencore erwirbt und sie über sein Netzwerk von Unterlieferanten an seine europäischen Fabriken verteilt, wobei es der Verwendung von verantwortungsvoll beschafften Materialien mit hohem Recyclinganteil den Vorzug gibt.



Das Industrietechnologieunternehmen unterstützt Glencore bei der Weiterentwicklung seiner globalen Aktivitäten durch den Einsatz einer Mischung aus Automatisierungs-, Digitalisierungs- und Elektrifizierungstechnologien sowie durch Beratungsleistungen im Bereich der nachhaltigen Beschaffung.



Konkret unterstützte Schneider Electric Glencore Copper bei der Entwicklung hocheffizienter, kohlenstoffarmer Beschaffungsspezifikationen für Investitionsgüter, die „Best Practices“ im Einklang mit dem Zero Carbon Project von Schneider Electric unterstützen.



Zusätzlich arbeitet Schneider Electric Glencore an der Entwicklung von Business Cases für Brennstoffwechsel und Energieeffizienzmaßnahmen. Darüber hinaus entwickelt und implementiert Schneider Electric Strom- und Energiemanagementsysteme mit Mess- und Analysefunktionen, die Glencore dabei helfen, den Energieverbrauch genauer zu überwachen und darüber zu berichten.



Um Glencore bei der Verbesserung der Effizienz und der Senkung der Kohlenstoffintensität seiner Rohstoffversorgung zu unterstützen, bietet Schneider Electric Beratungsdienstleistungen für die digitale Transformation der Industrie und die Elektrifizierung von Prozessen an. Dabei kommen Lösungen wie AVEVA PI System and Operations Control zum Einsatz, die Prozess- und Energiedaten erfassen und analysieren, sowie ETAP Electrical Simulation (ETAP), das die Stromverteilung simuliert und optimiert, um mit schwankenden Stromeinspeisungen umzugehen, ohne das gesamte Verteilernetz im Bergbaubetrieb zu unterbrechen, was angesichts des steigenden Strombedarfs, der Komplexität erneuerbarer Energien und der Kostenschwankungen entscheidend ist.



Das Industrial Digital Transformation Consulting Team von Schneider Electric unterstützt Glencore Copper darüber hinaus bei der Entwicklung ihrer IT/OT Corporate Standards und nutzt dabei die installierte Automatisierungsbasis und das Flex Agreement von Schneider Electric. Dies geschieht zusätzlich zur Entwicklung von Anwendungen für Digital Twins (mechanisch, prozess- und elektrotechnisch), zentrale Steuerung und Predictive Analytics. Mit der Verbreitung fortschrittlicher Steuerungs- und Analysetechniken hat Schneider Electric diese Art von Technologien in Glencore-Rechenzentren, Energiemanagement- und Prozessautomatisierungssystemen implementiert.



„Die Beziehung zwischen Schneider Electric und Glencore basiert auf dem gemeinsamen Ziel, die Kupferproduktion zu dekarbonisieren und die Widerstandsfähigkeit der Versorgung zu verbessern“, sagte Rob Moffitt, President of Mining, Minerals & Metals bei Schneider Electric. „In der Vergangenheit war die Senkung der Emissionen aufgrund der Komplexität der Lieferketten eine Herausforderung, aber durch die Nutzung der Digitalisierung können wir den Materialkreislauf schließen und unsere Kreislauffähigkeit erhöhen. Zusammen mit der Integration von Energie und Prozessen über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen ist dies eine entscheidende Komponente in unserem Rennen in Richtung Netto-Null. Diese Zusammenarbeit mit Glencore bekräftigt unser Engagement, Unternehmen bei der Reduzierung ihrer Scope-1-, -2- und -3-Emissionen zu unterstützen, nachdem wir Anfang des Jahres unser Programm zur Dekarbonisierung der Lieferkette, Materialize, gestartet haben.“



Schneider Electric ist ein bestehender Partner im Bereich des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien und arbeitet mit Glencore und dessen Portfolio-Unternehmen Li-Cycle, einem großen nordamerikanischen und europäischen Batterie-Recycler, zusammen. Darüber hinaus arbeitet Schneider Electric auch an einem Rücknahmeprogramm für Kupfer- und Elektronikschrott. Im Rahmen dieser Initiative werden die Reste nach der Verwertung des Materials an Glencore zum Recycling zurückgegeben.