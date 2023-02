Was den Bereich Nachhaltigkeit betrifft, werden sich Breinbauers Auffassung nach durch den Green Deal und die zu erwartenden Lieferkettengesetze die Rahmenbedingungen für europäische Logistikmanager*innen stark ändern und für die Unternehmen neue Geschäftschancen eröffnen. „Zwei weitere Aspekte scheinen mir noch wichtig: Die Bedeutung der Politik hat gegenüber der Wirtschaft zugenommen. Diese Entwicklung wird meines Erachtens sogar noch zunehmen, nicht nur im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Sowohl die USA als auch Europa, vor allem aber China, setzen auf eine Regionalisierung der Supply Chains, China möchte im Bereich der „internal Circulation“ rein chinesische Wertschöpfungsketten aufbauen, Huawei sogar bis Ende des nächsten Jahres. Das wird meines Erachtens gravierende Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten haben, zumindest in den nächsten fünf Jahren“, so Breinbauer.

„Eine weitere wichtige Entwicklung ist, dass Logistik zunehmend „Urbane Logistik“ werden wird. 2030 werden 60 Prozent der Weltbevölkerung in urbanen Räumen leben und mehr als ein Viertel der Menschen weltweit wird bevorzugt online bestellen. Die Logistik der Last Mile wird damit zum wichtigen Teil der Customer Journey – die Qualität der Zustellung wird zum wichtigen Element der Kund*innenzufriedenheit im E-Commerce. Genau diese zukünftigen Themen adressieren wir bereits jetzt in Forschungsprojekten wie zur Citylogistik (beispielsweise Last Mile - Umschlagsboxen, Güterverteilzentren der Zukunft) und globalen Wertschöpfungsketten insbesondere mit Schwerpunkt China (Belt and Road Initiative)“, erklärt Breinbauer.