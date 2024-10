In den letzten fünf Jahren hat sich die technologische Entwicklung im Bereich Supply Chains in einem nie da gewesenen Tempo weiterentwickelt. Die Unternehmen von heute müssen mit den Entwicklungen im Bereich KI und Gen-KI Schritt halten, wenn sie in einer hart umkämpften Landschaft wettbewerbsfähig bleiben wollen.



Angesichts dieses ständigen technologischen Wettrüstens ist ein Team von Datenwissenschaftlern, das sicherstellen kann, dass die richtigen Techniken für die richtigen Probleme eingesetzt werden, ein absolutes Muss. So können Erkenntnisse der KI beispielsweise bei der Optimierung von Arbeitsabläufen helfen, und Lagerfachleute dabei unterstützen, ihre Ziele effizienter zu erreichen.



Ein konkretes Beispiel: Unternehmen verfügen normalerweise über eine Vielzahl von Regeln für die Priorisierung von Arbeitsschritten basierend auf den spezifischen Auftragsmerkmalen. Künstliche Intelligenz kann diese Priorisierungsregeln entsprechend den geforderten Versandterminen optimieren und dabei die Kommissionierdichte und Effizienz steigern. In diesem Szenario hilft die KI dabei, die konkurrierenden Prioritäten des pünktlichen Versands und der Kommissioniereffizienz auszubalancieren – ein Ergebnis, das herkömmliche Algorithmen und Heuristiken oft nicht erreichen. Generative KI kann bei dieser und vielen weiteren Warehousing-Herausforderungen helfen.