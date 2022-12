Damit alle Lebensmittel in den Regalen verfügbar sind, kommen täglich tausende Artikel in den unterschiedlichen SPAR-Märkten an. Eine ausgeklügelte und professionelle Logistiklösung stellt dabei sicher, dass diese zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und in der richtigen Menge eintreffen.



KNAPP und SPAR haben im vergangenen Jahr das Zentrallager in Ebergassing (Österreich) erweitert und die dortige Lösung an die aktuellen Marktanforderungen angepasst. Dies erfolgte ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs. Ein eigenes Resident-Team von KNAPP unterstützt SPAR vor Ort in jeglicher Hinsicht.



„Die KNAPP-Residents vor Ort unterstützen uns bei der ständigen Instandhaltung und Wartung der Anlage. Aber auch bei der Optimierung dieser bis hin zur Hilfestellung für unsere Errorhandler", so Patrick Hörmann, Leiter Lagerwesen und Warenfluss bei SPAR Ebergassing.