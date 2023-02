SSI Schäfer realisiert eine Lösung für eine effizientere Sequenzierung zwischen dem automatischen Kleinteilelager und den Packstationen. Die sechs bestehenden Packstrecken werden demontiert und sechs neue Packstrecken an anderer Stelle integriert. Zudem werden vor den Packstationen insgesamt sechs Sequence-Tower installiert, die zahlreiche Puffer-Lagerplätze bieten, welche durch Heber verbunden sind. Behälter und Kartons, die aus dem automatischen Kleinteilelager ausgelagert werden, können somit effizient gepuffert und in der richtigen Reihenfolge zu den Packstationen transportiert werden.

Mögliche Lagerengpässe sollen durch ein neues Hochregallager mit vier SSI Exyz Regalbediengeräten vermieden werden. Die SSI Exyz Regalbediengeräte werden sowohl Paletten mit Rohmaterialien als auch mit halbfertigen Produkten bearbeiten. Auch das automatische Kleinteilelager, in dem Schuhkartons gelagert werden, wird um drei Gassen erweitert. Die skalierbare und nachhaltige Lösung ermöglicht es Sievi Rohmaterialien und fertige Produkte in einem einzigen Warenlager an nur einem Produktionsstandort zu lagern.

Nach dem Wareneingang werden Rohmaterialien und halbfertige Produkte im neuen Hochregallager zwischengelagert und nach Bedarf in den Produktionsbereich transportiert. Die fertigen Produkte werden danach im automatischen Kleinteilelager untergebracht. Schuhkartons werden zu den Sequence-Towern transportiert, wo sie gepuffert und anschließend mithilfe von Hebern und Fördertechnik in der richtigen Reihenfolge zu den Packstationen gebracht werden. An diesen Stationen werden die Schuhkartons auftragsgemäß gepackt. Nach der Etikettierung werden sie zum Warenausgangsbereich transportiert und schließlich an die Händler geliefert. Die Auftragsgröße reicht dabei von einem bis 2.000 Kartons.

Die Lösung wird durch die flexibel einsetzbare und leistungsfähige Logistiksoftware WAMAS von SSI Schäfer und Fördertechnik abgerundet. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für Dezember 2022 geplant.