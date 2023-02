Mit der Montage des Stahlbaus wurde im August 2020 begonnen. Der zügige Baufortschritt war auch die Folge einer intensiven Vorbereitung in einem sehr frühen Stadium. So hat SSI Schäfer schon in der Vertriebsphase den Ablauf der Installationsarbeiten in enger Abstimmung mit dem Generalunternehmer detailliert geplant. Die daraus resultierenden, realistisch umsetzbaren Meilensteine konnten daher der bilstein group vertraglich zugesichert werden. Weiterführende Leistungen vor Ort wurden von IPMA-zertifizierten Projektleitern koordiniert und durch ein hauseigenes Montageteam erbracht. Infolgedessen konnte der erste bedeutende Staffelstab termingerecht an die Verbundpartner weitergereicht werden.