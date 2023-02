Für das vergangene Wirtschaftsjahr schüttet TGW eine Mitarbeiterbeteiligung in Höhe von sieben Millionen Euro aus – zum bereits vierten Mal. Mitarbeiter können sich zwischen den Optionen Geld oder zusätzliche Urlaubstage entscheiden – oder zum ersten Mal auch von einem neugeschaffenen Angebot profitieren, bei dem Gesundheit im Fokus steht.

Die Zahl der Mitarbeiter wuchs 2020/21 auf 3.766. Zusätzlich schafft der Intralogistiker im laufenden Wirtschaftsjahr 850 zusätzliche Arbeitsplätze, davon mehr als die Hälfte in Oberösterreich. Im Fokus der Suche stehen vor allem Spezialisten für die Bereiche Software und IT, Steuerung, Servicetechniker sowie Entwicklungsspezialisten.

Um die Basis für das geplante Wachstum zu legen, investiert TGW in den kommenden fünf Jahren rund 200 Millionen in seine Standorte. In Oberösterreich entstehen Büroarbeitsplätze für 800 Mitarbeiter sowie eine Produktionshalle inklusive hochautomatisiertem Lager mit einer Gesamtfläche von rund 20.000 m². Darüber hinaus wird ein Aus- und Weiterbildungszentrum errichtet.