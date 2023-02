Dominic Crimp bringt über 14 Jahre Erfahrung in der Intralogistik mit und war bereits in verschiedenen Funktionen in der Branche tätig. Bei TGW Northern Europe zeichnete er als Director IT zuletzt für die Softwareagenden verantwortlich. Als Chief Operations Officer wird Dominic Crimp die Entwicklung der letzten Jahre gemeinsam mit seinem Team weiter vorantreiben. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf den Bereichen Project Management, Engineering, On-Site-Services, Controls, IT sowie Health&Safety.

Der TGW Hub Northern Europe umfasst Standorte in Großbritannien, den Niederlanden, Litauen und Schweden. Mit rund 500 Spezialisten realisiert man hochautomatisierte Fulfillment Center in den Kernbranchen Fashion, Lebensmittel sowie Industrie- und Konsumgüter.