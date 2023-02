Der Bestellprozess bei tof.now basiert auf folgendem Grundprinzip: Der Kunde klickt an, was er will, woraufhin das System anzeigt, wie trans-o-flex den Wunsch erfüllen kann. Bis zum fertigen Warenkorb berücksichtigt tof.now automatisch, welche Produktkombinationen möglich sind und welche sich ausschließen. Gleichzeitig ist die Prozesskette so aufgebaut, dass automatisch alle Angaben gemacht werden, die für die gewählten Versandoptionen nötig sind. Während der Bestelltung wird mittels der sogenannten trans-o-flex-Disc jederzeit angezeigt, wie der nächste Bestellschritt aussieht, wo man sich im Bestellprozess aktuell befindet und wie der Preis für die bisher ausgewählte Produktvariante ist.

Jeder Interessent kann sich entweder registrieren oder als Gast versenden. Als Gast werden die Angaben nur für die Abwicklung der jeweiligen Bestellung gespeichert und danach gelöscht. Wer sich für eine Registrierung entscheidet, erhält günstigere Preise, die automatisch an das Versandvolumen angepasst werden, sowie zusätzliche Sendungsoptionen und mehr Komfort für die Bestellungen. Der Warenkorb bleibt automatisch 14 Tage lang gespeichert, selbst wenn der User seinen Browser schließt.