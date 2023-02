Die Lockdown-Maßnahmen im ersten Quartal hätten zwar zu einem zeitweiligen Rückgang der transportierten Packstücke geführt, doch aufgrund der stark wachsenden Nachfrage nach Speziallogistik-Lösungen für medizinische Produkte und andere sensible Güter konnte der Logistikdienstleister sowohl den Umsatz als auch die operative Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr erneut steigern.

So wuchs der Umsatz der Trans-o-flex-Gruppe im Berichtszeitraum um 4,6 Prozent auf 264 Millionen Euro (Hj. 1 2020: 252 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber Hj. 1 2020 um 4,0 Prozent auf 31 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich trans-o-flex ThermoMed erzielte im gleichen Zeitraum einen Umsatz in Höhe von 39,7 Millionen Euro (Hj. 1 2020: 36,3 Millionen Euro) und wuchs damit um 9,4 Prozent. Der Geschäftsbereich trans-o-flex Express steigerte seinen Umsatz um 3,6 Prozent auf 225 Millionen Euro (Hj. 1 2020: 217 Millionen Euro).

„Die Pandemie zeigt uns, wie wichtig schnelle, sichere und verlässliche Logistik besonders im Bereich Pharma ist. Als deutscher Marktführer für den aktiv temperierten Arzneimitteltransport und Experte für Express-Speziallogistik sind wir der verlässliche Partner für unsere Kunden. Die Performance-Maßnahmen der vergangenen Jahre machen sich jetzt bezahlt. Im Markt für Arzneimittel und Express-Logistik für sensible Güter können wir auch in Krisenzeiten ein solides Wachstum aufweisen. Das macht uns auch für die zweite Jahreshälfte optimistisch“, so Wolfgang P. Albeck, CEO von trans-o-flex.

Trans-o-flex profitiert dabei von Mega-Trends wie dem demografischen Wandel, der zu einer steigenden Nachfrage nach Medikamenten führt und der durch das zunehmende Online-Shopping gestiegenen Nachfrage nach Express-Lösungen. Gleichzeitig erhöhen verschärfte EU-weite Sicherheitsstandards für die Arzneimittellogistik (Good Distribution Practice) die Qualitätsanforderungen an die gesamte Vertriebskette. Dies führt zu einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach der aktiv temperaturgeführten Speziallogistik von trans-o-flex.

Die sichere Auslieferung von Corona-Tests und -Impfstoffen unterstreicht die Bedeutung hochsensibler Arzneimittellogistik – ein Markt mit hohem Wachstumspotenzial. Zwischen 2020 und 2025 wird für Pharmalogistik und den Transport weiterer hochwertiger Güter in Deutschland und Österreich ein Marktwachstum von 9,9 Milliarden Euro auf voraussichtlich 12,2 Milliarden Euro erwartet, eine Steigerung um 23 Prozent.