TNX, ein Start-up im Bereich der autonomen Logistik-Beschaffung, bietet eine schlüsselfertige, auf Data-Science gestützte Plattform für Straßentransporte. Die Software des Unternehmens ermöglicht es Verladern und Transportlogistikern, bis zu 90 Prozent ihres Spot-Volumens autonom zu vergeben. Um das zu erreichen, nutzt TNX Logistics Data und Behavioural Science. Künstliche Intelligenz und Big Data besitzen einen immer größeren Einfluss auf die Logistik-Branche. Als digitale Logistik-Plattform arbeitet Transporeon kontinuierlich daran, die Effizienz von Prozessen und insbesondere die Matchmaking-Fähigkeiten auf seiner Plattform zu verbessern.

Eine steigende Anzahl von Verladern, Transportlogistikern und Spediteuren löst sich von rigiden Vergabe-Strategien und baut Kompetenzen auf, um dynamischere und vollständig automatisierte Ansätze umzusetzen (Spot-Markt, Spot-Vergabe wachsen etc.). Die Preisbildung ist in der Logistik historisch gesehen aufgrund der Fragmentierung und dem geringen Digitalisierungsgrad weniger weit fortgeschritten als in anderen Branchen. In den vergangenen 18 Monaten hat Transporeon zunehmend in diesen Bereich investiert. Die globale Logistikplattform bietet Produkte zur Preisvorhersage, Lane 360, und hat eine Initiative zur smarten Frachtvergabe gestartet. Der autonome Procurement-Service von TNX stellt eine logische Erweiterung des Ticontract Tendering-Angebots und des Spot-Vermittlungsprodukts Best Carrier von Transporeon dar. TNX stellt außerdem einen Eingangs-Service zur Verfügung, sodass sich interessierte Marktakteure auf der digitalen Transporeon-Plattform vernetzen können.