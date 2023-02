Auf Anfrage von Dispo, wie es denn mit dem Datenschutz bei öffentlichen Apps aussieht, antwortet Zekju-Gründer und Geschäftsführer Hendrik Rosenboom: "Datenschutz ist ein Kernanliegen und eine Kernfunktion von Zekju. Die Software funktioniert wie eine ‚Firewall‘ zwischen den Messenger-Diensten von Fahrern und den TMS-Systemen ihrer Auftraggeber. Nachrichten, die über Zekju ausgetauscht werden, profitieren daher von einem verbesserten Datenschutz gegenüber regulärer Whatsapp-Kommunikation. So verhindert Zekju die Übermittlung persönlicher Daten wie Name und Telefonnummer des Fahrers. Stattdessen werden andere Merkmale zur Identifikation des Transports genutzt, zum Beispiel das Nummernschild des Fahrzeugs. Darüber hinaus ist Zekju kompatibel mit allen gängigen Nachrichtenapps, die die Fahrer in der Regel bereits auf ihrem Smartphone installiert haben und nutzen. In dieser Hinsicht wird die Entscheidung für eine bestimmte App und ihre jeweiligen Datenschutzeinstellungen bereits vor der Installation von Zekju getroffen.“

Zekju erlaubt auch in Kombination mit Lkw-Daten die Berechnung von Umweltindikatoren. Zum Beispiel lässt sich die Menge des für einen Transport benötigten Kraftstoffs ermitteln. Diese Funktion ist entscheidend für Unternehmen, die den CO2-Fußabdruck ihrer Transporte reduzieren wollen, denen bisher aber die nötigen Daten fehlen.