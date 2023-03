Im ersten Call werden Fahrzeuge der Klasse N1 (Transporter bis 3,5 Tonnen) gefördert und im zweiten Call Fahrzeuge der Klasse N2 (LKWbis 12 Tonnen), N3 (schwere LKW über 12 Tonnen) sowie Sattelzugfahrzeuge. Beide Calls starten am heutigen Mittwoch. Bis 10. Mai können Anträge gestellt werden, teilte das Ministerium mit.



Bis 2025 stehen für dieses Förderprogramm 365 Mio. Euro zur Verfügung. Gefördert werden nicht-fossil betriebene Nutzfahrzeuge sowie die Errichtung der erforderlichen Lade- bzw. Betankungsinfrastruktur.



Stand heute ist der Straßengüterverkehr weitgehend von fossilen Treibstoffen abhängig. 2040, also in 18 Jahren, soll Österreich laut dem Versprechen der türkis-grünen Bundesregierung klimaneutral sein, also keine neuen Treibhausgase mehr ausstoßen. Auf ein Klimaschutzgesetz, dass den Pfad bis dahin vorgeben soll, können sich die Regierungsparteien ÖVP und Grüne aber seit mehr als zwei Jahren nicht einigen. (APA)