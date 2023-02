Für die Zukunft zeigte sich die Geschäftsführung optimistisch. „Wir glauben, dass wir heuer auf den Umsatz von 2019 kommen werden - das wäre eine Steigerung von acht bis zehn Prozent“, so Költringer. „Die Lockdowns im Nicht-Lebensmittelhandel wirken sich zwar extrem aus, andererseits spüren wir eine Belebung in der Industrie und im Handel. Dabei wandert nach wie vor viel vom stationären Einzelhandel in Richtung E-Commerce.“ Dazu komme ein Trend zur Absicherung der Lieferketten durch lokale Lager. „Das ist ein Bereich, in dem wir weiter investieren wollen.“ Mittlerweile ist die Umschlags- und Warenhausfläche für Vertragspartner laut Unternehmen auf 690.000 Quadratmeter gewachsen.

Neben Coronakrise sorgt auch der Brexit für neue Anforderungen in der Abwicklung nach und von England. Hier sei eine entsprechende Vorbereitung wichtig, damit es an der Grenze nicht zu massiven Verzögerungen komme. Die Quehenberger-Gruppe ist aktuell in 18 Ländern mit 77 Standorten vertreten. (apa/red)