Stickstoff und Argon werden jedoch nicht nur ihrer konservierenden Fähigkeiten wegen in der Lebensmittelindustrie verwendet. Beide Industriegase verfügen außerdem über stützende Eigenschaften. So werden sie beispielsweise in Dosen verwendet, um sie zu stabilisieren.



Bei kohlensäurehaltigen Getränken stabilisiert der durch die Kohlensäure entstehende Druck Dosen und Flaschen. Getränke ohne Kohlensäure wie Fruchtsäfte oder Eistees, die in dünnwandigen Behältern transportiert werden, müssen daher mithilfe von Gasen wie Stickstoff und Argon gestützt werden. Vor allem beim Stapeln der Getränke während der Lagerung oder des Transportes ist dies zentral.



So spart man Material für die Behälter ein, was sowohl Kosten spart als auch den ökologischen Fußabdruck verringert. Zusätzlich verdrängt der Stickstoff den Sauerstoff aus dem Behälter, was die Haltbarkeit der Produkte verlängert, ohne deren Geschmack oder Qualität zu beeinträchtigen.