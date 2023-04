Der E-Auto-Abo-Anbieter Instadrive hat kurz vor dem 1. April bekannt gegeben, dass er sich die Exklusivrechte für 1.000 Tesla Cybertrucks in Europa gesichert habe. Man habe sich exklusiv 1000 Cybertrucks für den europäischen Markt gesichert, und diese seien ab sofort im Rahmen von All-Inclusive-Abos für 699 Euro pro Monat zu bestellen, hieß es, mit Lieferung ab 2024.



Das ursprünglich als Scherz gedachte Angebot hat daraufhin zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Das Interesse an dem futuristischen Pick-up sei immens gewesen, wie sich in der kurzen Zeit um den 1. April zeigte, als der Cybertruck bestellbar war, heißt es von Instadrive. Tausende von Interessenten hätten sich gemeldet. Wenn tatsächlich ein Kontingent zur Verfügung gestanden hätte, hätte das Los entscheiden müssen, so Instadrive in einer Aussendung.