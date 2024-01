Die Houthi-Rebellen im Jemen haben eine Reihe von Angriffen auf Containerschiffe in der Straße von Bab al-Mandeb durchgeführt, wobei Raketen und Drohnen zum Einsatz kamen. Zu den betroffenen Schiffen zählen das Hapag-Lloyd-Schiff Al-Jasrah, das MSC-Schiff MSC Palatium III, die M/V Swan Atlantic, die MSC United VIII und die Maersk Hangzhou von Inventor Chemical Tankers. Der jüngste dieser Angriffe ereignete sich am 31. Dezember 2023. Zuvor, am 14. Dezember, entging das Maersk-Schiff Gibraltar nur knapp einem Raketenangriff. Als Reaktion auf diese Vorfälle haben bedeutende Reedereien wie Hapag-Lloyd, MSC, Evergreen und CMA CGM ihren Betrieb im Roten Meer vorübergehend eingestellt. Maersk hatte den Schiffsverkehr durch das Rote Meer zwar wieder aufgenommen, kündigte aber nach dem jüngsten Angriff eine erneute Betriebsunterbrechung an. Auch das Mineralöl- und Energieunternehmen BP hat seine Aktivitäten im Roten Meer gestoppt.



Am 18. Dezember wurde von einer Koalition, bestehend aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und den Seychellen, die Operation "Prosperity Guardian" ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Sicherheit für Handelsschiffe in der Region zu erhöhen, Angriffe zu verhindern und den Welthandel zu schützen. Nach einem Hilferuf der Maersk Hangzhou wurden drei Schiffe der Houthi von US-Streitkräften versenkt. Daraufhin entsandte der Iran, ein Verbündeter der Houthi, ein Kriegsschiff in die Region, was die Spannungen weiter verschärft.