In diesem Bereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie Telematik die Auslastung von Anlagen verbessern kann.



Standortverfolgung: Die Kenntnis des Echtzeit-Standortes von Lkw, Anhängern, Fahrgestellen und anderen beweglichen Assets kann Unternehmen helfen, die Anlagenauslastung zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Beteiligten die effizientesten Routen mit den richtigen Anhängern und Containern nehmen.



Ladungsstatus: Mit Hilfe von Anhängersensoren lässt sich der aktuelle Ladungsstatus jedes Anhängers in Echtzeit ermitteln. So können Speditionen die Auslastung optimieren und die Anhänger effizient zwischen den Standorten umverteilen, um Kapazitätsprobleme zu beheben und Hofkontrollen zu automatisieren.



Fahrzeugmonitoring: Um die Auslastung von Containern zu erhöhen und die Transitzeiten zu verkürzen, braucht es Informationen darüber, ob ein Container ein- oder ausgeschaltet ist und ob er beladen oder leer ist. Mit diesen Informationen können Unternehmen Kapazitätsengpässe und Verweilzeiten optimieren.



Neben einer höheren Effizienz können die datengestützten Erkenntnisse und verwertbaren Aussagen einer Flottenmanagement-Lösung dazu beitragen, Fehler bei der Zuweisung von Anhängern zu vermeiden – ein wichtiges Anliegen der Fahrer. Unternehmen, die ihre Fahrer an Orte schicken, die sie nicht abrechnen können, werden häufig umdisponiert, was zu Frustration bei den Fahrern führt. Diese Frustrationen führen zu einer höheren Fluktuation der Fahrer und verschärfen den bestehenden Fahrermangel zusätzlich.