Am Wochenende fuhr das 15.000 TEU Schiff „Brussels Express“ erstmals in seinen Heimathafen Hamburg ein – es ist laut Hapag-Lloyd das weltweit erste Großcontainerschiff, das auf Gasantrieb umgerüstet worden ist. Im September 2020 ging das Schiff, damals noch unter dem Namen „Sajir”, in die Werft Huarun Dadong Dockyard Co., LTD in Shanghai. Dort waren zuvor alle Vorbereitungen getroffen worden, um den 1.300 Tonnen schweren LNG-Tank via Schwimmkran in den Bauch des Schiffes zu hieven und um weitere Umbauarbeiten vorzunehmen.

„Weil es eine Umrüstung dieser Größenordnung noch nie gegeben hatte, gab es zahlreiche Herausforderungen für uns – von der Planung bis zur Umsetzung. Mit dem Umbau haben wir Neuland beschritten und werden den Praxisbetrieb nun sehr genau testen“, so Richard von Berlepsch, Managing Director Fleet Management bei Hapag-Lloyd. „Fossiles LNG ist derzeit der am besten geeignete Brennstoff auf dem Weg zur Emissionsfreiheit. Mittelfristig ist das Ziel, die Schiffe mit synthetisch erzeugtem Methangas (SNG) klimaneutral zu betreiben.“

In Anlehnung an den European Green Deal hat Hapag-Lloyd das Schiff in „Brussels Express“ umbenannt. Zusätzlich ziert die Zeile „shipping for a cleaner future!“ am Wellenbrecher auf dem Vorschiff.

Noch fährt das Schiff nicht vollständig auf LNG. Am Ende dieser Rundreise wird es abschließende Garantiearbeiten geben. Die erste vollständige LNG-Bunkerung erfolgt dann in Singapur. Zukünftig soll das Schiff, das aktuell im Far East 4 Dienst zwischen Asien und Nordeuropa unterwegs ist, zweimal pro Rundreise bunkern: in Singapur und in Rotterdam.