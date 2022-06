Wettbewerbsvorteile einer effizienten Cross-Border-Logistik

In Europa generierte der grenzüberschreitende Onlinehandel 171 Milliarden Euro Umsatz. Das entspricht einem Wachstum von 17 Prozentpunkten gegenüber 2021. Prognosen gehen davon aus, dass sich das Einkaufsverhalten nachhaltig zugunsten des Onlineshoppings verlagern wird. Laut der Studie Digital Markets Outlook 2022 von Statista könnte sich der E-Commerce-Umsatz in Europa in den nächsten drei Jahren auf 1,16 Billionen US-Dollar im Vergleich zu 2020 verdoppeln, das entspräche 1.08 Billionen Euro und damit einer Wachstumsrate von 14 Prozent pro Jahr. Laut der Prognose werden 19 Prozent des Gesamtumsatzes auf Deutschland entfallen, gefolgt von Großbritannien mit 18 Prozent und Frankreich mit 12 Prozent.



Für österreichische Händler bietet der Markt beste Chancen, in den Onlinehandel einzusteigen und damit neue Märkte zu erschließen – auch im europäischen Ausland. Der E-Commerce-Hub-Index des Zahlungsdienstleisters Unzer weist Österreich Platz 3 in der Rangfolge der Länder mit den besten Bedingungen für den Start eines Onlineshops zu. Wer von der Nachfrage ausländischer Marktplätze profitieren möchte, muss sich umfassende Kenntnisse der besonderen Bedingungen und Kundenwünsche verschaffen und seine logistischen Prozesse entsprechend gestalten. Anbieter sollten sich dabei nicht vom Sendungspreis abschrecken lassen – selbst eine geringere Anzahl an Kundenkontakten wird sich bei entsprechender Produkttiefe auf lange Sicht lohnen und bietet auch mittleren sowie kleineren Einzelhändlern die Gelegenheit, mit grenzüberschreitendem Handel ein Umsatzplus zu erwirtschaften.