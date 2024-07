Die Bi­schof La­ger­haus AG ist ein Toch­ter­un­ter­neh­men der Bi­schof Le­bens­mit­tel­lo­gis­tik in Feld­kirch mit Stand­ort im schweizerischen Senn­wald. 2012 wur­de das 54.000 m2 gro­ße Be­triebs­ge­län­de ein voll­au­to­ma­ti­sches Mul­ti-Tem­pe­ra­tur-Cen­ter und Dis­tri­bu­ti­ons­platt­form für die Schweiz. Es dient ins­ge­samt als La­ger für 10.000 Tief­kühl­pa­let­ten­plät­ze und 12.000 Mehr­tem­pe­ra­tur­pa­let­ten­plät­ze (Frisch & Tro­cken­la­ger).



Nun ergänzt ein 20 Fuß-Con­tai­ner das Be­triebs­ge­bäu­de. Der Con­tai­ner spei­chert En­er­gie, ge­nau ge­nom­men bie­tet er eine Spei­cher­grö­ße von rund 1,6 MWh. Der Zweck des In­dus­trie­spei­chers ist die Op­ti­mie­rung des Ei­gen­ver­brau­ches. Ge­spei­chert wird die En­er­gie mit Se­cond-Life Mo­du­len aus der Au­to­mo­bil­in­dus­trie. So­mit wird er zum ers­ten kom­mer­zia­li­sier­ten Se­cond-Life En­er­gie­spei­cher auf dem Markt.



Im Con­tai­ner be­fin­den sich zwölf Racks mit ins­ge­samt 144 Mo­du­len. Ein wei­te­res Rack wird für die Steue­rung und Elek­tro­nik ver­wen­det. Je­des ein­zel­ne Bat­te­rie­mo­dul ist mit ei­nem Wech­sel­rich­ter und ei­nem Bat­te­rie­ma­nage­ment­sys­tem aus­ge­stat­tet. Alle Mo­du­le funk­tio­nie­ren so­mit ei­gen­stän­dig und kön­nen im Fal­le ei­nes Aus­fal­les ein­zeln aus­ge­tauscht wer­den, ohne das Ge­samt­sys­tem zu be­hin­dern. Der Spei­cher kann noch mit zwei wei­te­ren Sys­te­men er­wei­tert und so­mit mit zu­sätz­li­chen 0,5 MWh be­stückt wer­den. Zu­sätz­lich wird das Sys­tem in Zu­kunft um die Not­strom­funk­ti­on er­wei­tert, da­mit im Fal­le ei­nes Strom­aus­fal­les auf die En­er­gie­ver­sor­gung durch den Spei­cher zu­rück­ge­grif­fen wer­den kann.



Die Be­stü­ckung des Con­tai­ners mit den ein­zel­nen Mo­du­len wird vor Ort bei E-Battery Systems vor­ge­nom­men. Ge­lie­fert wird der Con­tai­ner voll­stän­dig mit Bat­te­rie­mo­du­len be­stückt. Vor Ort in Senn­wald wird der Strom­spei­cher po­si­tio­niert und elek­trisch in­stal­liert.



Das Sys­tem ba­siert auf ei­nem 67,5-kW-Um­rich­ter. Zu­sätz­li­che Leis­tung kann durch die Er­wei­te­rung des Sys­tems mit zu­sätz­li­chen Mo­du­len und Con­tai­nern er­wei­tert wer­den.