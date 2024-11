Die aktuelle wirtschaftliche Lage wirkt sich auf den Transport aus. Gestiegene Energiekosten, insbesondere hohe Strompreise, stellen eine besondere Herausforderung dar: "Während der Dieselpreis jetzt wieder sehr niedrig ist und auf einem Niveau vor Corona und dem Ukraine-Krieg, ist der Strompreis nach wie vor hoch", erklärt Wohlmuth. Dennoch punktet die Bahn in puncto Nachhaltigkeit. Und auch neues Equipment, das die RCG zu Jahresbeginn erhalten hat, komme bei den Kunden gut an.



Konkret handelt es sich dabei um Wechselaufbauten (WAB) mit 13,6 Metern Länge in Leichtbauweise. "Dadurch können wir sie schwerer beladen als das alte Equipment und auch schwerer als die Straße fahren: 27 statt 24 Tonnen. Gerade im Getränkesegment oder in der Nahrungsmittelbranche mit Konserven sind diese drei Tonnen Unterschied schon ausschlaggebend", so Ferstl.



Mit dem neuen Equipment entfalle auch das Umladen von Lkw auf Waggon, was das Risiko von Schäden reduziere. Das alte Equipment mit 15,5 Metern Länge wiederum bietet etwas mehr Kapazität; im Weißwarensegment können damit bis zu 30 Prozent mehr Volumen transportiert werden als mit einem Lkw.



Natürlich sei das Nachhaltigkeits-Argument ein Plus für die Schiene, das Thema werde auf Kundenseite immer wichtiger. Am Ende bleibe aber der Preis ausschlaggebend: "Viele Kunden sind bereit, etwas mehr zu zahlen, um CO2 zu sparen, aber die Preisdifferenz pro Transport darf nicht zu groß sein, insbesondere bei den Großkunden. Denn das würde sich sehr schnell zu hohen Summen aufsummieren."